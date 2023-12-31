Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. Pekkan'ı canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu

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Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. Pekkan'ı canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu
Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı öğrenildi. Ortaya atılan iddialara göre, Pekkan’ı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya canlandıracak.

Pop müziğin süper starı Ajda Pekkan’ın hayatının 'film' olması gündemde. Yapımcılar ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın hayatının film olması için çalışmalara başladı.

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SERENAY SARIKAYA İDDİASI

Ünlü şarkıcının da sıcak baktığı iddia edilen projede Pekkan'ı canlandıracak ismin Serenay Sarıkaya olacağı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Ajda Pekkan'ın fiziksel özelliklerine benzerliği ve başarılı oyunculuğuyla bu rol için öne çıkan isim olarak gösteriliyor.

Serenay Sarıkaya ise bu durum hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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AJDA PEKKAN KİMDİR?

Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan ünlü sanatçı, 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açtı. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıydı. Babasının mesleği sebebiyle çocukluğu Gölcük'te, Amerikan askerlerinin ailelerinin yanında geçti.

Modern bir ortamda fakat ailevi sorunlar arasında geçirdiği çocukluğu, Pekkan'ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu. Müzisyen olmak için çok istekli olan Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis'in de desteğini alarak 1962 yılında dönemin en gözde eğlence mekanının sahibi olan İlham Gencer'e ulaştı.

İlk olarak söylediği Mina'nın "Il Cielo In Una Stanza" şarkısıyla kendini kabul ettirdiği Çatı gece klubünde Los Çatikos topluluğu eşliğinde bir süre sahneye çıktı. 1963 yılında bir aile yakınının teşvikiyle Ses dergisinin, sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı yarışmasına katıldı. Ediz Hun'un erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit'in ise kadınlar dalında ikinci olduğu yarışmada, birinci seçilen Ajda Pekkan bu şekilde profesyonel kariyerine ilk adımını atmış oldu.

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