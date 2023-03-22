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Hangi sebze meyve hangi ayda yenmeli

Uzmanlar, suni şartlarda ve hormonlu yetiştirilen ürünlerin mevsiminde yetiştirilen ürünle aynı besin değerini taşımayacağı konusunda uyarıyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:36
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Hangi ay hangi sebze meyve yenmeli

Hangi sebze meyve hangi ayda yenmeli
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İlkbahar ve yaz meyveleri olarak bilinen çilek, erik ve karpuz gibi meyveler şubat ayından bu yana raflarda yer alıyor. Yılın her ayı bulunabilen bu meyve ve sebzeleri mevsimi dışında tüketmek ne kadar doğru?

Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmenin önemini vurgulayan uzmanlar, kendi ikliminde ve zamanında yetişen ürünlerin en doğal ve sağlıklı ürünler olduğunu belirtiyor. Uygun sıcaklık ve çevre şartlarında yetiştirilen sebze ve meyveler tercih edilmelidir diyen uzmanlar, suni şartlarda ve hormonlu yetiştirilen ürünlerin mevsiminde yetiştirilen ürünle aynı besin değerini taşımayacağı konusunda uyarıyor.

HANGİ AYDA NELER YENMELİ

Vücudumuzu kış aylarında biriken toksinlerden arındırmak için meyve ve sebzeler birer fırsat olarak biliniyor. Uzmanlar, enginar, bezelye, bakla, ıspanak, taze fasulye gibi sebzelerin vücuttan toksin atımını hızlandırdığını belirtiyor.

Nisan ayında enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik gibi sebzelerin tüketilmesinin tam zamanı.

Mayıs ayında çilek, patlıcan, domates, arpacık, soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci gibi ürünler,

Haziran ayında enginar, taze patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene,

Temmuz ve Ağustos aylarında ise kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun, mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla meyve ağırlıklı ürünlerin tüketilmesi gerekiyor.

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