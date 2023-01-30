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Hangi baharat neye iyi gelir?

Baharatların yararları bilinen bir gerçek. Peki, hangi baharat en çok neye faydalı? İşte o baharatlar ve en çok ne işe yarıyor?..

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 07:33
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Hangi baharat neye yarar?

Hangi baharat neye iyi gelir?
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Baharatlar yüzyıllardır alternatif tıp uzmanlarının tercihleri arasında… Peki, en faydalıları hangileri ve vücudumuzda ne işe yarıyor? İşte o baharatlar ve ne işe yaradıkları…

 

 

 

KİŞNİŞ

Antimiktop özelliği olan kişniş tohumu en fazla turşu yapımında kullanılır. Bu sayede turşu suyunda probiyotik artmış olur. Probiyotik bağışıklığı güçlendirerek hatsalıklara karşı korur.

KARABİBER

Vücudun ısısını dengelemek için en faydalı baharat olan karabiber, antimikrop etkisi olduğundan vücutta bakteri birikimine izin vermez. Bağışıklığı güçlendirir.

KİMYON

Mide ve sindirime en faydalı olan kimyondur. Özellikle sık sık hazımsızlık ve gaz problemi yaşayan kişilerin tüketilmesi tavsiye edilir.

KIRMIZI BİBER

İçerdiği capsaicin maddesi sindirimin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

VANİLYA

Vanilya denilince ilk aklına geldiği şifası ruhsal hastalıklardır. Sinir sistemini güncelleyerek depresyon stres gibi son yıllarda yaygın olan sağlık sorunlarını azaltmaya fayda sağlar.

TARÇIN

Yapılan araştırmalarda hormonları en sağlıklı çalışmasını sağlayan doğal besinlerin başında tarçın gelir. Ayrıca kandaki insülin direncini de dengeleyen tarçın bu sayede şeker hastalarına fayda sağlar.

KARANFİL

Güçlü bir ağrı kesici baharat olan karanfil, genellikle yemek sonrası tüketilmesi ya da çiğnenmesi tavsiye edilir. Ağız iç bakterileri azaltarak diş çürümesi, diş eti iltihaplanmasının yanı sıra tükürük bezlerini de yenileyerek ağız kokusunu engeller.

NANE

Üst solunum yolları hastalıklarında en sık kullanılan faydalı baharattır. Özellikle liman ile beraber kaynatıldığında boğaz enfeksiyonlarını iyileştirir.

BİBERİYE

Kas ve kemik ağrılarını kesmek için tercih edilen biberiye baharatı sinüsleri açmak içinde kullanılır.

KEKİK

Her akşam bir çay bardağı tüketilen kekik çayı vücutta toksin birikmesini engeller.

ZENCEFİL

Vücudun enerjisini yükselterek bağışıklık sistemini güçlendiren en faydalı baharattır.

ZERDEÇAL

Vücutta en fazla toksin biriken organ karaciğerdir. Bu yüzden temizlenmesi biraz zordur. Besinler ve bazı vücut içi rahatsızlıklar nedeniyle yaşanan bu yağlanma ya da toksitlenmeyi temizlemenin en doğal yolu zerdeçaldır.

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