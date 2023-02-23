Baharat rafınız tarafından zehirleniyor olabilirsiniz

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre baharat raflarının hastalıklara sebep olan patojenlerin barınması için en uygun alanlar olduğu görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, mutfaklardaki bitki ve baharat raflarında bulunan kavanozların hastalıklara sebep olabilecek organizmaların yaşaması için uygun alanlar olduğu belirtildi.

Güzel bir şekilde dizilmiş ve tertemiz görünen baharat kavanozlarının aslında tüm mutfağın en kirli kısmı olabileceği açıklandı. Araştırma’nın yazarı Donald Schaffner bunun neden olduğunu ise şu şekilde açıklıyor, ‘’Güzel bir parça çiğ tavuğu elinize alıyorsunuz ve sonra bir kavanoz füme kırmızı biber alıyorsunuz ve aniden etin mikroplarını baharat kapağına geçiriyorsunuz. Sonra ellerinizi yıkamadan kavanozu geri koyarsınız. Çiğ et gibi bir şeye dokunduğunuzda, esasen ellerinizi patojenlerle kapladığınız anlamına gelir. Ve bu, daha sonra ele aldığınız her şeye aktarılır’’

‘’HASTALIĞA YOL AÇABİLİR’’

"Bir kişi kirli bir baharat kabını tutar ve ardından yanlışlıkla parmağını ağzına sokarsa, bu, patojenlerin yutulmasına ve sonrasında hastalığa yol açabilir."

NE YAPMALIYIZ?

Bulaşma olasılığını azaltmak için ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamalısınız. Ayrıca baharat kavanozlarınızı işiniz bittikten sonra silin.