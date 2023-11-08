Hangi belirtiler kalp hastalığı değil

Sağlıklı yaşam tarzıyla bazı sağlık sorunlarının önüne geçilebilir veya ilerlememesi sağlanabilir. Ancak sağlık için düzenli doktor muayenesi gerekiyor. Çoğu kişi hastalığı belirti vermediğinde kendisinin sağlıklı olduğunu düşünüyor ya da hastaneye gitmek için hastalığın belirti vermesini bekliyor. Prof. Karpuz, “Ancak kalp hastalıkları her zaman belirti vermeyebiliyor.” diye uyardı ve şunları söyledi:

“Gögüs ağrısı en bilinen belirti. Bunlar en klasik bildiğimiz belirtiler ama en büyük problemlerimizden bir tanesi yüksek tansiyon yani yüksek kan basıncı ya da yüksek kolesterol gibi problemlerin hiçbir belirti vermeyebilmesi. Hipertansiyon hastalarının özellikle ilk olarak dikkat etmesi gereken şey ölçümlerini yaptırmaları. Herkes hipertansiyonda ‘baş ağrım var mı?’ ve ‘burnum kanıyor mu?’ gibi şeylere bakar ama bunların hiçbiri görülmeyebilir”

“BELİRTİLERİ BEKLEMEMEK GEREKİR”

Sadece göğüs ağrısı veya benzeri şikayetler olduğunda değil her zaman kontrol için hastaneye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Karpuz, “Amaç hastalandığınız zaman tedavi olmak değil, hastalanmadan kendimizi, sizleri korumak olmalı. Tabi ki kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı gibi belirtileriniz olduğunda hastaneye gideceksiniz ancak hiçbir belirtim yok diye gitmemezlik yapmamanız gerekir. Çünkü kalple ilgili bazı şeyler çok belirti vermeyebilir o nedenle bunların tespiti için düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeniz gerekir.” dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ HANGİSİ



Prof. Dr. Karpuz, “En büyük problemlerimizden bir tanesi yüksek tansiyon (yüksek kan basıncı) veya yüksek kolesterol (yağların yüksekliği). Bu ikisi de hiçbir belirti vermeyebilir. Dolayısıyla benim için en önemli belirti, belirti olmayışıdır. Benim herkese tavsiyem kendime ve etrafıma da uyguladığım şey şu; 20 yaşından itibaren 5 yılda bir veya sağlıklı olduğunuzu düşünseniz bile özellikle 40’lı yaşlardan sonra yılda 1 veya iki yılda 1 kez mutlaka hekiminize görünmenizde fayda var. Benim belirtim yok kalp açısından sağlıklıyım demek çok zor.” diye konuştu

Hipertansiyon hastalarının ilk olarak dikkat etmesi gereken şeyin ölçümlerini yaptırması olduğunu vurgulayan yaptırması olduğunu söyleyen Prof. Karpuz, “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Herkes hipertansiyonda ‘baş ağrım var mı?’ ve ‘burnum kanıyor mu?’ gibi bu tip şikayetlere bakar ama bunların hiçbiri görülmez. Dolayısıyla hipertansiyonda en çok dikkat edilmesi gereken şey ölçüm yapılmasıdır; yani bir kere önce hasta hiperanstif mi değil mi onu ortaya koymak lazım. Hasta hipertansifse gerekli tedaviyi doktor verecektir” diye konuştu.

DHA