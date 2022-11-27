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Hangi besin hangi hastalığı yok eder?

Hangi besinin hangi hastalığa iyi gelir bilmeniz gerekiyor. İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar…

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 17:25
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Hangi besin hangi hastalığı iyi eder?

Hangi besin hangi hastalığı yok eder?
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İlaçlara bağımlı hale gelmek pekte iyi değildir. Birçok hastalığın çaresi aslında doğal yollarla düzeltilebilir. O nedenle tek alternatif ilaç olmamalı. Sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmek ve düzgün yaşamak gerekiyor. Hangi gıdanın hangi hastalığa iyi geldiğini bilmek gerekir. İşte o besinler ve iyi geldiği hastalıklar.

YER FISTIĞI
Kaygılı insanlar, her gün yarım bardak yer fıstığı tüketebilir. Yer fırstığı faydaları ile öne çıkan bir besindir. Fıstığın içerisinde bulunan triptafon, düşük seratonininizi yükseltir. Böylece düşük seratonin oranının neden olduğu depresyon ve depresiflikten korur.

MUZ
Her gün bir adet muz yemek, üzerindeki yorgunluğa şifa olacaktır. Günde bir adet muz yemeyi alışkanlık haline getirerek, kendinizi depresif ruh hallerinden kurtarabilirsiniz.

SÜT
Süt içerek, gece kabus haline gelen uykusuzluğu çözebilirsiniz.

ÇİKOLATA
Çikolata, neredeyse antidepresanlar ile aynı değerde olan vücuttaki serotonin seviyelerini arttırır.

PORTAKAL
Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız, günde bir portakal ya da bir bardak portakal suyu içebilirsiniz

KİRAZ
Bir bardak kiraz suyu içmek kas ağrılarını büyük ölçüde azaltabilir. Egzersiz öncesi veya sonrası kiraz suyu tüketirseniz kaslarınız daha az ağrır.

NANE
Mideniz ağırıyorsa, yemekten sonra iki adet nane şekeri alın ya da nane çayı için.

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