Hangi besinler yağlı karaciğere iyi gelir

Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, “Genel olarak, daha çok bitki bazlı diyet gıdalar, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar içeren yararlı yağlı gıdaları tercih etmek karaciğer fonksiyonlarını geliştirecektir. Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar bakımından zengin gıdalar ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu artırabilir” diye belirtti.

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Terekeci, karaciğerin enerjiyi saklayan ve yiyecekleri sindirmeye yarayan bir organ olduğunu söyleyerek, “Vücuttaki en büyük ve dayanıklı organdır. Toksinleri vücuttan atar. ” dedi.

Prof. Dr. Terekeci, yağlı karaciğer hastalığının sık görülen bir sağlık problemi olduğunu ifade ederek, “Karaciğerde bir miktar yağ bulunması tamamen normaldir ancak yağ depolaması karaciğerin toplam ağırlığının yüzde 10-15’ine ulaştığında kişi yağlı karaciğer hastalığı oluyor. Yağlı karaciğer hastalığı veya NASH genelde hiçbir belirti göstermiyor. Nadiren halsizlik, kendini kötü hissetme, karnın sağ üst kısmında rahatsızlık, dolgunluk veya hafif bir ağrıya neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Karaciğer fonksiyonunu geliştirecek gıdalar hakkında konuşan Prof. Dr. Terekeci, “Genel olarak, daha çok bitki bazlı diyet gıdalar, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar içeren yararlı yağlı gıdaları tercih etmek doğru olacaktır. Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar bakımından zengin gıdalar ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu artırabilir. Chia tohumları, keten tohumu ve ceviz gibi omega 3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalar ve karaciğer hücrelerini hasara karşı koruyabilecek yüksek antioksidan gıdalar, özellikle de bazı araştırmalar yağlı karaciğerin durumunu geliştirebileceğini gösteren E vitamini bakımından zengin gıdalar karaciğeri güçlendirir. E vitamini bakımından zengin bazı sağlıklı gıdalar arasında ayçiçeği çekirdeği ve badem de vardır. Enginar, hindiba, roka ve karahindiba gibi acı, yapraklı yeşillikler de dahil olmak üzere karaciğeri destekleyen sebzeler alınmalıdır. Kateşin bakımından zengin olan yeşil çayın vücut yağını azaltmaya ve obeziteyi önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir” dedi.

Karaciğer için gerçek karaciğer yemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Terekeci, “Çiğ sebze suyu için. Karaciğerinizi etkin bir şekilde temizlemek için ihtiyacınız olan tüm çiğ sebzeleri yemek neredeyse mümkün değildir. Bununla birlikte, çeşitli çiğ sebzelerin suyunu sıkarak, ihtiyacınız olan 4-5 porsiyon taze, organik sebzeyi kolayca alabilirsiniz. Potasyum bakımından zengin gıdalar tüketin. Potasyum, karaciğerinizi temizlemenin yanında sistolik kan basıncını düşürmeye, kolesterolü azaltmaya ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi desteklemeye yardımcı olur. Kahve için. Kahve kabızlığı giderir, yorgunluğu azaltır ve karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olur. Gerçek karaciğer için. Genç, sağlıklı, otla beslenen sığır veya tavuktan elde edilen karaciğer, A ve B vitaminleri, folik asit, kolin, demir, bakır, çinko, krom ve Co-enzimQ10 bakımından zengindir. Karaciğer, yiyebileceğimiz en besleyici gıdalardan biridir” diye konuştu.



