Zayıflarken sık sık içilen bitki çayları faydaları nedeniyle merak ediliyor. Yeşil çaydan zencefil çayına, kuş otu çayından tarçın çayına kadar çeşit çeşit bitki çayları zayıflamak için yardımcı oluyor. Peki, Hangi bitki çayı zayıflatıyor? Zayıflatan bitki çaylar neler?

Bitki çayları metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde kilo vermeyi destekliyor. Sindirim sistemini düzene sokan ve bağırsakların çalışmasını sağlayan bu bitki çayları, vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri de dışarı atıyor.

Zayıflamaya destek olan bitki çayları aynı zamanda sakinleştirici etkisiyle rahatlatıyor. Diyet listenize ek olarak tüketeceğiniz bu bitki çayları ile vücudunuzdaki yağları daha kısa sürede yakabilirsiniz. Peki, hangi bitki çayı zayıflatıyor?

Diyet ve egzersiz programınıza ek olarak tüketeceğiniz bazı bitki çayları ile de kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Çünkü bu bitki çayları metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekliyor. Böylece zayıflama süreçlerini daha kolay hale getiriyor.

HANGİ ÇAYLAR ZAYIFLAMAYA YARDIMCI?

Yeşil çay

Yeşil çay zayıflamaya yardımcı en etkili bitki çayları arasında yer alıyor. Çünkü yeşil çayın içerisinde bulunan olifenolik bileşenler termojenik etkiyi arttırarak metabolizmayı hızlandırıyor.

Her gün 1 fincan içilen yeşil çay, vücuttaki yağ yakımını destekliyor. Yeşil çay düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini de düzenliyor.

Yeşil çay tüketildikten sonra içerisindeki aktif maddeler kana karıştığında metabolizma olması gerekenden daha hızlı çalışmaya başlar. Yeşil çay bu aşamada yağ yakımını destekler ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Zencefil çayı

Kısa zamanda fazla kilolarınıza veda etmek istiyorsanız zencefil çayına bir şans verebilirsiniz. Zencefil her mevsim hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir besin olan zencefili yatmadan önce tükettiğinizde kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Uyku öncesi içilen 1 fincan zencefil çayı, metabolizmayı hızlandırır. Sabah açlık hissinin azalmasına yardımcı olur. Zencefil çayını içip birde spor egzersizleri yaparak hızlıca eritebilirsiniz.

Tarçın çayı

Tarçın çayının termojenik etkisi bulunur. Vücut sıcaklığını yükselttiği için metabolizmanın harcadığı enerjiyi arttırır. Tarçın çayı bu özelliği sayesinde fazla kalori yakmanızı sağlar.

Tarçın çayı ayrıca kan şekerini dengede tutar. İştahı baskılar. Açlık ve tatlı krizlerini engeller.

Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Kuş otu çayı

Kuş otu çayı bağırsakları adeta motor gibi çalıştırır. Kuş otu çayı, şişliği önler ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kuş otu çayı potasyum ve magnezyum bakımından çok zengin bir bitki çayıdır. Bağırsakları temizleme özelliğine sahiptir ve kabızlığı engeller. Akşamüzeri 1 bardak kuş otu çayı içerek mide şişliği ve ödem gibi sorunları azaltabilirsiniz.