Hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs’ta gerçekleşecek. Seçimlerde oy kullanırken belirlenen esasların dışında hareket eden seçmenlerin oyları geçersiz sayılacak. Peki, hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?

Hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?

Seçmenler oy kullanırken kimliklerini yanında bulundurması zorunludur. Bunun yanı sıra oy verirken dikkat edilmesi gereken kurallar dışına çıkan seçmenlerin oyları geçersiz sayılır. Peki, hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?

HANGİ DURUMLARDA OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Tek zarfa atılacak iki pusuladan biri geçersiz sayılırsa diğeri de geçersiz sayılacak mı?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi?

Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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