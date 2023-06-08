Hangi kan grubu en riskli

Hindistan'da yapılan bir araştırma kan gruplarının Covid-19'un seyrini etkilediğini ortaya çıkardı.

Hindistan’ın başkenti Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde yapılan bir araştırma kan grupları ile Covid-19?un bağını mercek altına aldı.

Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu.

Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların Covid-19?un bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları 8 Nisan ile 4 Ekim 2020 arasında hastanede tedavi olanların incelendiğini ve araştırmanın Frontiers in Cellular and Infection Microbiology isimli dergide yayınlandığını açıkladı.

Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

2586 Covid-19 hastasının verilerini inceleyen uzmanlar, 0, AB ve Rh- olanların Covid-19 riskinin ise daha az olduğunu dile getirdi.

Araştırmada, ?A, B ve Rh+ kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19?a yakalanma riski daha yüksek fakat diğer kan gruplarındaki daha düşük. Fakat bu araştırma sonucunda kan grubunun, Covid-19?un ağırlığı ya da ölümü ile ilgili bir bağı olmadığı tespit edilmiştir denildi.

Kan gruplarındaki Rh faktörü ise Rhesus faktörü olarak bilinen ve alyuvarın yüzeyinde olan proteini temsil ediyor.

Rh+ olunca Rh faktörünü gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Rashmi Rana, ?Covid-19 yeni bir virüs ve dolayısıyla kan grubuyla Covid-19?un nasıl bir bağı olduğunu görmek istedik? dedi.

Araştırmada yer alan Dr. Vivek Ranjan ise, ?Kan grubu B olan erkekler, kan grubu B olan kadınlara göre hastalığa karşı daha dayanıksız. Kan grubu AB olan 60 yaş üzerindeki hastaların da enfeksiyon riski daha yüksek? dedi.

Öte yandan uzmanlar A ve Rh+ olanların iyileşme sürelerinin daha kısa olduğunu 0 ve Rh- olanların ise iyileşme sürelerinin daha uzun olduğunu söyledi.

Bilim insanları daha kapsamlı ve büyük bir kitleyle benzer bir araştırma yapılması gerektiğinin de altını çizdi.