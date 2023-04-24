Hangi kansere hangi bitki iyi gelir

Kanser hastaları, ameliyat-kemoterapi-radyoterapi üçlüsünün dışında da güvenebilecekleri ve fayda sağlayabilecekleri tamamlayıcı tedavi yöntemleri arıyor

Doç. Dr. Canfeza Sezgin, çalışmalarının Hayy Kitap’tan çıkan "Hangi Kansere Hangi Bitki" isimli kitapta bir araya getirdi. Sezgin, kitabında "Hangi bitki hangi kanserden koruyor, hangisini tedavi ediyor? Kanser hücrelerini öldüren 79 bitki hangileri? Bitkilerin içinde gizlenen kanser "düşmanı" etken maddeler neler? Kimler hangi bitkileri kullanmalı gibi sorulara da yanıt verdi. İşte kitaptaki bazı bitkilerle ilgili ayrıntılar…

BROKOLİ:

İdrar yolları ve idrar torbası, kalınbağırsa, meme. Ayrıca kalınbağırsak, idrar yolları ve idrar torbası kanserlerine karşı da koruyucu. En önemli yan etkisi bulantıdır. Ayrıca sıhhi yetiştirilemez ise mikrop bulaştırma riski bulunmaktadır.

ÇÖREKOTU:

Akciğer, baş -boyuni kalınbağırsak, karaciğer, karın zarı, lösemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat, yumuşak doku.

Uyarılar:

Hayvan çalışmalarında çok yüksek dozlarda karaciğer ve böbrek bozukluğu olabildiği gözlemlenmiştir. Tansiyon düşürücü ve kan şekerini düşürücü etkilerinin olması nedeniyle şeker ve tansiyon düşürücü ilaçların etkisi arttırılabilir. Bölgesel uygulamalarda alerjik reaksiyon oluşabilir. Özellikle pıhtılaşmayı azaltan ilaçların etkisini arttırabileceği için ölümcül olabilecek kanamalara neden olabilir. İlaç metabolize eden enzimlere belirgin bir etkisi bulunmamakta.

KUDRET NARI:

Baş-boyun, cilt, idrar yolları ve idrar torbası, lenfoma lösemi, malign melanom, meme ve prostat

Uyarılar: Karaciğer toksitesi ve kan şekerinde düşüklüğe neden olabilir. Şeker hastalarının dikkat etmesi gerekir. Kanama, düşük, kasılma olabileceği için hamilelerin kullanmaması gerekir. Çekirdeklerin etrafında bulunan kırmızı zarın, çocuklarda bulantı, ishal ve hatta ölüme neden olduğu bildirilmiştir.

ARI POLENİ:

Akciğer, beyin, kalınbağırsak, lösemi, malign, melanon, meme ve prostat Ayrıca akciğer kanserine karşı koruyucu.

Uyarılar:

Yan etkisi az olmakla birlikte arı zehiri ve polene alerjisi olanlar ile saman nezlesi olanların kullanmaması gereklidir. Alerjik reaksiyona bağlı kaşıntı, döküntü, baş ağrısı, şişlik, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ciddi solunum sıkıntısı görülebilir.

ALIÇ:

Baş, boyun ve lösemi başta olmak üzere çeşitli kanserler.

Kullanım şekli:

En basit kullanımı çay şeklinde alınmasıdır. İki çay kaşığı alıç çiçeği ve yaprağı bir bardak kaynamış suda 20 dakika demlendirilir ve süzülerek günde üç defa içilir.

Uyarılar:

En sık görülen yan etkileri bulantı, terleme, yorgunluk ve uyuklama halidir. Yüksek dozlarda tansiyon düşüklüğü ve kapte ritim bozukluğuna neden olabileceği dikkat edilmelidir. Digoksin, aritmi düzenleyici ilaçlar veya sakinleştirici ilaç alanlarda alıç kullanıldığında dikkatli olunmalı.