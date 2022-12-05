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Kas ağrılarınıza hangi besinler destek olur

Ogün içi koşuşturmalar stres trafik yorgunluk ve beraberinde kas ağrıları ile mücadele. Bu mücadele sandığınız kadar zor değil. İşte kas ağrılarınıza iyi gelecek bazı besinler…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:56
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Hangi kas ağrınıza hangi besin iyi gelir

Kas ağrılarınıza hangi besinler destek olur
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Kuruyemişler, çeşitli sebzeler, baklagiller, kepekli tahıllar ve bitter çikolata gibi besinler magnezyum açısından zengin. Magnezyum, hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı için önemli bir mineral. Yorgunluğu giderir, depresyon ve hiperglisemi risklerine karşı oldukça iyi bir çaredir. Aynı zamanda iltihap önleyici işlevleri de vardır ve baş ağrılarına ve adet sancılarına karşı iyi bir yardımcı oluyor..

Bu mineralin günlük olarak doğru miktarda alınması çok önemli. Magnezyum eksikliği yorgunluk, sinirlilik, depresyon, kramplar ve kas güçsüzlüğüne neden oluyor. Peki magnezyum vücudumuzda ne yapıyor? İşte yanıtı:.

MAGNEZYUM NE İŞE YARAR

Magnezyum vücutta çok bulunan bir maddedir, insanlarda toplam magnezyumun yüzde 60'ı iskelet ve kaslarda yoğunlaşmıştır. Doğru bir diyetle alınması önerilen günlük magnezyum miktarı, vücut ağırlığının her kg'ı için yaklaşık 5-6 mg'dır. Hamile kadınlar için bu miktar 10 mg'a yükselirken, çocuklar için 15 mg'dır. Örneğin, 20 yaşında 60 kg bir kadın için günlük magnezyum ihtiyacı 300-360 mg'dır.

MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER


Her gün 200 ila 500 mg magnezyuma ihtiyacınız olur. İşte en fazla magnezyum içeren o besinler:

Darı
Ceviz
Mısır
Buğday kepeği
Bitter çikolata
Badem
Kaju
Kuru fasulye
Pazı
Ispanak

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