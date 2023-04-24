Hangi meyve neye iyi geliyor?

Çilek: Bol miktarda A, B1, B2, C ve K vitamini, protein, şeker, meyve asidi, demir, fosfor, sodyum, kalsiyum ve potasyum içerir.

Şeftali: Bol miktarda A ve C vitaminlerini içerir. Su, madensel tuzlar ve şeker açısından son derecezengindir. Kabızlığı giderir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar yollarını temizler. Safra kesesi ve böbrekler için de son derece faydalıdır.

Kayısı: Beynin düzenli çalışmasını sağlar, stresi azaltır. Karaciğerin tahrip olan kısımlarının tamirini sağlar. Kemiklerin ve dişlerin daha düzgün ve sağlam olmasında önemli rol oynar. Kan yapımını artırarak, kansızlığa engel olur. Üreme sistemi üzerinde olumlu rolü bulunup cinsel gücü artırır.

Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanında detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti-aging besindir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkisi olduğu gibi iyi bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olarak kalbin de dostudur.

Kiraz: C vitamini açısından zengin bir meyve olan kirazda ayrıca B1, B2, B5 vitaminleri, magnezyum ve kalsiyum da bulunur. Kirazın güçlü bir ağrı kesici olduğu biliniyor. Çalışmalar gösteriyor ki, 20 kirazda 12-25 miligram arası bulunan antosiyanin maddesi, ağrı kesici etkisi Aspirin’den 10 kat daha fazladır.



Üzüm: Vücuda zararlı madde etkilerine karşı korur. Kansızlığın tedavisinde etkili olduğu gibi yüksek tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağlar.

Karpuz: Karpuzun içerdiği laykopen maddesi, kansere karşı koruyucu özelliği olduğu bilinen A ve E vitaminlerinden daha etkilidir.

Kavun: Bol miktarda B vitamini, brom ve iyot içermesi sebebiyle sinirleri yatıştırır, kolay bir uyku sağlar.Damar tıkanıklığı ve kansızlık için de çok etkilidir.

Ahududu: Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza kayıplarına karşı çok etkilidir. İshal önleyici, yara tedavi edici ve ayak yorgunluğuna birebirdir. Ayrıca, güzellik kaynağı olarak tanımlanabilir.

İHA