Hangi meyve neye iyi geliyor?

Uzmanlara göre, meyvelerin faydaları rahatsızlıklara göre değişiyor. İşte hangi meyvenin neye iyi geldiğinin yanıtı…

Hangi meyve neye iyi geliyor?

Çilek: Bol miktarda A, B1, B2, C ve K vitamini, protein, şeker, meyve asidi, demir, fosfor, sodyum, kalsiyum ve potasyum içerir.

Şeftali: Bol miktarda A ve C vitaminlerini içerir. Su, madensel tuzlar ve şeker açısından son derecezengindir. Kabızlığı giderir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar yollarını temizler. Safra kesesi ve böbrekler için de son derece faydalıdır.

Kayısı: Beynin düzenli çalışmasını sağlar, stresi azaltır. Karaciğerin tahrip olan kısımlarının tamirini sağlar. Kemiklerin ve dişlerin daha düzgün ve sağlam olmasında önemli rol oynar. Kan yapımını artırarak, kansızlığa engel olur. Üreme sistemi üzerinde olumlu rolü bulunup cinsel gücü artırır.

Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanında detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti-aging besindir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkisi olduğu gibi iyi bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olarak kalbin de dostudur.

Kiraz: C vitamini açısından zengin bir meyve olan kirazda ayrıca B1, B2, B5 vitaminleri, magnezyum ve kalsiyum da bulunur. Kirazın güçlü bir ağrı kesici olduğu biliniyor. Çalışmalar gösteriyor ki, 20 kirazda 12-25 miligram arası bulunan antosiyanin maddesi, ağrı kesici etkisi Aspirin’den 10 kat daha fazladır.

Üzüm: Vücuda zararlı madde etkilerine karşı korur. Kansızlığın tedavisinde etkili olduğu gibi yüksek tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağlar.

Karpuz: Karpuzun içerdiği laykopen maddesi, kansere karşı koruyucu özelliği olduğu bilinen A ve E vitaminlerinden daha etkilidir.

Kavun: Bol miktarda B vitamini, brom ve iyot içermesi sebebiyle sinirleri yatıştırır, kolay bir uyku sağlar.Damar tıkanıklığı ve kansızlık için de çok etkilidir.

Ahududu: Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza kayıplarına karşı çok etkilidir. İshal önleyici, yara tedavi edici ve ayak yorgunluğuna birebirdir. Ayrıca, güzellik kaynağı olarak tanımlanabilir.

İHA

İlgili Haberler
Mışıl mışıl uyumak için yatmadan önce için. Uykusuzluk sorununa ilaç gibi reçete
Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı? Siyaset
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?
Rumlar deniz üssü için harekete geçti Dünya
Rumlar deniz üssü için harekete geçti
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı Güncel
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı Güncel
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı Kültür Sanat
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi? Siyaset
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz Siyaset
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz