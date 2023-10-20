Hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Siyasi partilerin alacağı Hazine yardımları netleşti. Bu yıl yerel seçim nedeniyle yardım 2 kat artıyor. AKP toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira ve Yeşil Sol Parti ise 658 milyon lira Hazine'den yardım alacak.

Hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti. AKP oy oranına göre Hazine yardımından en yüksek tutarı alacak.

Devlet yardımı tutarı, seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılıyor.

5 SİYASİ PARTİYE HAZİNE YARDIMI

14 Mayıs'taki milletvekili seçiminde AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

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EN ÇOK HAZİNE YARDIMI AKP'YE

Ocak ayında AKP'ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor.

Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak.

AKP Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti ise 658 milyon lira yardım alacak.

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi kontenjanlarından seçilen milletvekillerinin CHP'den ayrılması partinin aldığı Hazine yardımını etkilemeyecek.

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