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Son dakika... Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici bloke koydu

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:09
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AYM'den HDP kararı: Hesaplarına geçici bloke koyuldu

Son dakika... Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici bloke koydu
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AA'da yer alan haberde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.

- Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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Hamit Seki
5.01.2023 14:42
Hep yarım adalet, suçluysa kapat partiyi niye kapatmıyorsunuz? Çünkü kapatırsa bu karara göre kendi partisinin de kapatılması gündeme gelecek. Niçin? FETÖ ye destek olan, devlete sızmasına yardım eden  
 
Yurttas
5.01.2023 14:29
HEP hesap eder herhalde , bu hükümet devam edecek olursa biz dahil bütün partileri kapatır,  
 
asuman 1789
5.01.2023 14:26
Hdp ben kürt vatandaşlarımı temsil ediyorum pkk yı kandili lanetliyorum demediği müddetçe milletin gözünde pkkyı temsil eden bir partidir bence iyi bir karar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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