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Deprem yardımı için 30 milyar bağış yapan Merkez Bankası'nın Hazine'ye aktarılan ihtiyat akçesine ne oldu

Deprem felaketi için 30 milyar TL bağışlayan Merkez Bankası, 2019’da 41 milyar liralık ihtiyat akçesinin 21 milyar lirasını Hazine’ye aktarmıştı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Söyleyin kara günler için bekletilen paraya ne oldu?

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:59
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Şimdi söyleyin bakalım ihtiyaç akçesine ne oldu?

Deprem yardımı için 30 milyar bağış yapan Merkez Bankası'nın Hazine'ye aktarılan ihtiyat akçesine ne oldu
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

Ortak yayın 7 saat sürerken, 9 milyon adedi aşkın SMS'in gönderildiği kampanyada 115,1 milyar lira bağış toplandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU TELEFONLA BAĞLANDI
Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Bir kamu kurumunun 30 milyar TL bağış yapması sonrası akıllara “ihtiyat akçesi” geldi. Olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası'nın kenara ayırdığı rezervler olan “ihtiyat akçesi” 2019’da Hazine’ye aktarılmıştı.

41 MİLYAR TL’NİN 21 MİLYAR TL’Sİ HAZİNE’YE
Ekonomist Uğur Gürses, 29 Temmuz 2019’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ihtiyat akçesi” aktarımının geçen hafta perşembe günü gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Gürses, o dönem yaptığı paylaşımda, “Merkez Bankası'nın 41 milyar TL'lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Perşembe günü Hazine'ye aktarılmış.” notunu düşmüştü.



TBMM’DE YOLU AÇILMIŞTI
TBMM Genel Kurulu’nda 17 Temmuz 2019’da kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesinin önü açılmıştı.

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