Hangi şifalı bitkiler kalbi gençleştirir

Hatice Özen
Hangi şifalı bitkiler kalbi gençleştirir
Kalbi gençleştiren besinler ve şifalı bitkiler ne işe yarar? İşte yanıtı...

Kalbi gençleştiren besinler arasında şunlar sayılabilir:

Edamame:

Magnezyum, folat ve potasyum açısından zengin olan edamame, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Rooibos çayı:

Bu çay, stres hormonlarını azaltarak kalp hastalığı riskini düşürebilen aspalathin adlı bir flavanoid içerir.

Keten tohumu:

Keten tohumu, iltihaplanmayı azaltmaya, ruh hali değişimlerini önlemeye ve kalp hastalığı ve diyabeti önlemeye yardımcı olan omega-3 yağları bakımından zengindir.

Filizlenmiş sarımsak:

Filizlenmiş sarımsak, kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye, kan damarlarını genişletmeye ve kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan ajoen adlı bir bileşik içerir.

Avokado:

Avokado, lif ve potasyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca kalp dostu tekli doymamış yağlar içerir.

Bu besinleri düzenli olarak tüketerek kalp sağlığınızı koruyabilir ve gençleştirebilirsiniz.

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