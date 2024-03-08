Hangi tür üzüm her derde deva

Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişebilen siyah üzümün yararları sayılamayacak kadar çok. İşte siyah üzümün yararları ve üzümün vücudumuza olan etkileri…

Siyah üzüm, sağladığı yararlarla öğrenenleri hayrete düşüren bir gençlik kaynağıdır.

Siyah üzümü düzenli olarak tüketenlerin bağışıklık sistemi çok güçlü olur. Siyah üzüm, doğal bir antibiyotik gibi çalışan bir meyvedir. Kalsiyum, potasyum ve demir bakımından çok zengindir. Çekirdekli ve çekirdeksiz olmak üzere iki çeşidi vardır ve çekirdekli üzümde bulunan bu gizli hazine, bağışıklık sistemi için çok faydalı bir unsurdur. Siyah üzüm, gerçek bir şifa kaynağıdır ve içindeki resveratrol sayesinde hem insanları kanser gibi ölümcül hastalıklardan korur hem de hücreleri yenileyerek yaşlanmayı önler. Ayrıca zayıflamaya da yardımcı olan bu üzümün kabuğu da aynı yararları sağlar.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRDI

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, bir çeşit antioksidan olan resveratrolün gençleştirici etkisi görüldü. Bazı hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre bu madde gençliğin sırrı olabilir.

HANGİ MEYVELERDE BULUNUR?

Gençlik kaynağının özü olabilecek potansiyele sahip olan bu resveratrol, böğürtlen, yaban mersini ve ahududu gibi meyvelerin yanında, kırmızı şarap ve yer fıstığında da var. Ayrıca birçok gıdada bulunsa da en yüksek oranda siyah üzümün kabuğu ve çekirdeğinde olduğu belirlenmiş. Bu da demek oluyor ki, çokça siyah üzüm yemek sizi hem genç tutacak hem de sizi kanserden koruyacak. Öte yandan üzüm iltihap karşıtı bir özelliğe de sahiptir. Ayrıca vücut sıvılarının pH’ını ayarlamada da yardımcı bir rol oynar. Cilt üzerinde de çok olumlu bir etki yapan üzümün yararları bitmek bilmiyor. Bu besin, tüm yaşamsal fonksiyonlara olumlu etki eder ve beslenmenize kesinlikle katmalısınız.

SİYAH ÜZÜMÜN SAĞLIĞA YARARLARI

Kansızlığı önler Cilt sorunlarına iyi gelir Saç köklerini kuvvetlendirir Kemik erimesine karşı korur Metabolizmayı canlandırır Kolesterolü azaltır Astım hastalığına iyi gelir Kilo yönetimine destek olur Vücuda enerji sağlar Kansere karşı kalkan olur Karaciğer yağlanmasını önler. Vücudu toksinlerden temizler. Kanı arındırır. Migren ve Alzheimer hastalıklarına iyi gelir. Katarakt riskini düşürür. Böbrek hastalıklarının oluşmasını engeller. Enfeksiyon ve iltihap gibi sorunların tedavisinde etkili olur.