Hangi unutkanlıklar Alzheimer belirtisi

Unutkanlık bir belirtidir ancak her unutkanlık alzheimer habercisi değildir. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: İHA
Hangi unutkanlıklar Alzheimer belirtisi

Alzheimer yavaş ve sinsi ilerleyen bir hastalık. Hasta başlangıçta yakın geçmişi hatırlamakta güçlük çeker ancak uzak geçmişi hatırlayabildiğinden şüphe uyandırmaz. İleri seviyede hastalar diş fırçalama, yürüme, konuşma gibi günlük rutinlerini yapamaz hale gelir; yol bulmada, yakınlarını tanımada güçlük çekerler.

İleri seviye alzheimer hastasına günlük yaşamda refakat edilmesi oldukça önemlidir. Beraber yaşamada hasta yakınlarının hastalığın gelişimi ve seyri hakkında bilgi sahibi olmaları ve günlük yaşamlarını hastanın durumuna göre revize etmeleri faydalı olacaktır.

Alzheimer'ın nedenleri arasında birçok farklı etkenden bahsedilir ancak ortaya çıkmasındaki kesin neden tam olarak bilinememektedir. Dolayısıyla hastalığın tam tedavisi henüz araştırma aşamasındadır.

Günümüzde uygulanan tedaviler erken teşhiste hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaç ve zihin egzersizleri şeklindedir. Bu sebeple hastalığın erken teşhis edilmesi hastanın daha uzun süre kaliteli yaşamasında büyük bir öneme sahiptir. Alzheimer'ın temel belirtisi unutkanlıktır ancak her unutkanlık alzheimer belirtisi değildir. Günlük hayatın yoğunluğunda odaklandığımız şeylere bağlı olarak bizim için daha az öneme sahip, ilgimizi vermediğimiz konuları unutabiliriz.

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