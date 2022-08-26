Hangi uygulamalar daha güvenli: İşte uygulamaların güvenilirlik listesi

Kullanıcıların verileri uygulamalardan çalınırken araştırma şirketleri hangi uygulamaların daha güvenli olduğu konusunda bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmalarda Apple’ın, 12 farklı veriyi inceleyip gizlilik konusunda diğer uygulamalardan daha güvenli olduğu ortaya çıktı. Apple’ın sadece kullanıcılarının temel bilgilerini depoladığı ortaya çıktı. Ayrıca Apple’ın diğer uygulamalar gibi reklam alma güdüsü barındırmamasının da güvenilirlik konusunda önemli olduğu ifade edildi.

En güvenli uygulamalardan ikincisi ise Facebook olarak kaydedildi. Facebook'un Apple'dan farklı olarak 14 veriyi kaydettiği ve arşivlediği ortaya çıktı.

İlk üçe giren bir diğer uygulama ise Amazon olarak kaydedildi. Amazon'un ise 23 adet veriyi kopyalayıp arşivlediği ortaya çıktı.

Listeye giremeyen diğer uygulamaların ise daha çok veriyi kopyaladığı düşünülerek güvenilirlik durumlarının çok düşük olduğu ifade edildi.