Uzmanlar akıllı telefonlara yüklenecek bazı uygulamaların afet durumların kurtarıcı olabileceğini söylüyor. Peki, hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?
Teknolojinin doğru kullanımı hayat kurtarabilir. Telefonlara indirilen bazı uygulamalar deprem sonrasında büyük yardımlarda bulunabilmektedir. Peki, doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?
DOĞAL AFETLERDE KULLANILACAK TELEFON UYGULAMALARI NELER?
1- RASATHANE
Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen uygulama Türkiye ve çevresindeki depremler başta olmak üzere tüm depremlerin bildiriyor.
2- 112 ACİL YARDIM
Acil destek gereken durumlarda konumu paylaşmayı sağlıyor.
3- AKUT GÜVENDEYİM
Önceden belirlenen kişilere internet olmadan da tek tuş ile kişinin güvende olduğunu bildiriyor.
4- DEPREM UYARILARIM
Dünyanın herhangi bir yerinde oluşan depremleri anında bildiriyor ve belirlenen kriterlere göre deprem bilgileri ve bilgilendirmeleri sağlıyor.
5- EARTHQUAKE
Yaklaşan depremi birkaç saniye önce bildiriyor ve acil durumlarda ileiştim imkânı sağlıyor.
6- AFAD ACİL ÇAĞRI
Tek tuş ile internet üzerinden 112 acil çağrı merkezi ile iletişim kurulabiliyor.
7- DÜDÜĞÜM
Afet sırasında yüksek sesler çıkararak ihtiyaç sahibinin sesini duyurmasını sağlıyor.