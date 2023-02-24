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Hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından teknoloji ve iletişim çok önemli. Akıllı telefonlara indirilecek bazı uygulamalar afet durumlarında hayat kurtarabilir. Peki, hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:19
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Hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?

Hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?
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Uzmanlar akıllı telefonlara yüklenecek bazı uygulamaların afet durumların kurtarıcı olabileceğini söylüyor. Peki, hangi uygulamalar hayat kurtarıyor? Doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?

Teknolojinin doğru kullanımı hayat kurtarabilir. Telefonlara indirilen bazı uygulamalar deprem sonrasında büyük yardımlarda bulunabilmektedir. Peki, doğal afetlerde kullanılacak telefon uygulamaları neler?

DOĞAL AFETLERDE KULLANILACAK TELEFON UYGULAMALARI NELER?

1- RASATHANE

Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen uygulama Türkiye ve çevresindeki depremler başta olmak üzere tüm depremlerin bildiriyor.

2- 112 ACİL YARDIM

Acil destek gereken durumlarda konumu paylaşmayı sağlıyor.

3- AKUT GÜVENDEYİM

Önceden belirlenen kişilere internet olmadan da tek tuş ile kişinin güvende olduğunu bildiriyor.

4- DEPREM UYARILARIM

Dünyanın herhangi bir yerinde oluşan depremleri anında bildiriyor ve belirlenen kriterlere göre deprem bilgileri ve bilgilendirmeleri sağlıyor.

5- EARTHQUAKE

Yaklaşan depremi birkaç saniye önce bildiriyor ve acil durumlarda ileiştim imkânı sağlıyor.

6- AFAD ACİL ÇAĞRI

Tek tuş ile internet üzerinden 112 acil çağrı merkezi ile iletişim kurulabiliyor.

7- DÜDÜĞÜM

Afet sırasında yüksek sesler çıkararak ihtiyaç sahibinin sesini duyurmasını sağlıyor.

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