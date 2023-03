Hangisi daha yararlı; kavun mu, karpuz mu?

Kavun ve karpuzda yüksek miktarda vitamin bulunuyor. Her iki meyvede B1, B2, B6 ve C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitaminin yararları da malum; bağışıklık sistemini güçlendiriyor. B1 vitamini ise günü enerjik ve stressiz geçirmek için önemli. B2 ise göz ve cilt sağlığı için çok önemli. B6 ise metabolizmayı hızlandıran ve kardiovasküler sağlığa pozitif katkıları olan bir vitamindir.

HER İKİSİ DE HER DİYETE UYGUN

NTV’de yer alan habere göre, hem kavun hem karpuz yapılarındaki yüksek şeker içeriğine rağmen iki meyvenin de içerdiği karbonhidrat miktarı çok düşük.

Karbonhidrat açısından kavun karpuzun bir adım önünde. 100 gramlık bir karpuz diliminin %10’u karbonhidrat. Aynı miktarda kavun ise sadece %6 karbonhidrat içeriyor. Her iki meyve de düşük enerji içeriyor; 100 gr karpuzda 22, 100 gr kavunda ise 27 kalori bulunuyor.

VÜCUT SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELER?

Karpuzun kavuna göre üstün yönü ise içerdiği karotenoid başta olmak üzere antikansorejenler. Metabolizmamızın temizlik ajanları olan bu mineraller karpuzda kavundan çok daha yüksek oranda bulunuyor. Karpuzun kalp fonksiyonları ve kan basıncı üstündeki olumlu etkileri biliniyor. Ayrıca içeriğindeki laykopen ise güçlü bir antioksidan. Laykopen zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor; yani kansere karşı kuvvetli bir koruyucu.

Kavun; vücuttaki enerji sistemi ayakta tutan niasin ve hücre yenilemesinde önemli görevleri olan, metabolizmanın koruyucu kalkanı folik asit içeriyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek oranda lif nedeniyle sindirim ve boşxaltım sistemi üzerinde olumlu etkileri var.

KÖTÜ YÖNLERİ YOK MU?

Şeker hastalarının kavunu kontrollü tüketmesi gerekiyor. Ayrıca Ülser ile sindirim sisteminde iltihap bulunanların kavundan uzak durmasında fayda var.

Karpuzun da olumsuz yönleri yok değil. Uzmanlar yemeğin üstüne yenen karpuzun hazımsızlığa neden olacağını ve faydalarının ortaya çıkamayabileceği konusunda hemfikir.



TEHLİKELİ İKİLİ

Uzmanlar iki meyveyi de dozunda yemenin çok önemli olduğu görüşünde. Zira kavunu da karpuzu da fazla yemek diyetinizi bozabiliyor. Uzmanların her iki meyve konusunda hemfikir olduğu bir başka konu daha var. Kavunu da karpuzu da tek yiyin. Yani, bu faydalı meyveleri peynir ile tüketip fazladan kilo almayın.