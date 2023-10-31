Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,9 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

KAYNAK: AA
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,9 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya’da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa’da 4,5, İspanya’da 3,5, Almanya’da 3, İtalya’da 1,9, Hollanda’da yüzde -1, Belçika’da yüzde -1,7 olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Hangisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Fatih Altaylı’dan zehir zemberek sözler
Bakan Şimşek'ten eyvah dedirten açıklama. Vah vatandaş vah
BAE'den Türkiye'ye kötü haber. Mehmet Şimşek sıcak para ziyareti yapmıştı
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür? Gündem
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi Video
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı Dünya
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak Spor
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu Gündem
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız Gündem
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız