Hani “Türk Milleti” kavramı dışlayıcı idi!

Gerek Tayyip Erdoğan gerekse AKP’nin diğer sözcüleri, “Yeni Anayasa” girişimlerini, 1982 Anayasası’nın bir darbe anayasası olmasına dayandırıyor. Oysa 1882 Anayasası’nın başlangıç ilkeleri ve ilk dört maddesi dışında değiştirilmeyen maddesi kalmamış gibidir.

AKP’nin asıl hedefinin, işte o başlangıç ilkelerini ve dört maddeyi değiştirmek olduğu çok nettir.

Erdoğan’ın “İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz" sözlerinden çıkan anlam budur.

Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti’nin kurduğu bir devlettir. Türk Milleti de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkıdır. Atatürk, böyle demiştir. İşte 100’üncü yılda hâlâ kabullenemedikleri budur. Milletin içindeki çeşitliliği veya zenginliği, Anayasa’ya yansıtırsanız, ortada millet kalmaz... Zaten bu talep, aslında ABD ve AB’nin dayatmasıdır. Etnik grupların, Anayasa’da zikredilmesini istiyorlar.

Fakat ABD gibi 72 milletten oluşan bir devletin Anayasası’nda bile bu grupların hiçbirinin adı belirtilmemiştir. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan gibi büyük devletlerin anayasaları da tek millet esasına dayanır.

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Aslında, 16 Nisan 2017 tarihinde, mühürsüz oyların geçerli sayıldığı bu sebeple geçersiz olması gereken halk oylamasıyla kabul edilen ve Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişikliklerini hazırlayan ekiple bugün Yeni Anayasa yazmaya çalışan veya yazan ekip aynıdır.

Bu isimlerden Mehmet Uçum, Yeni Anayasa’da millet tarifinin nasıl yapılacağını defalarca kendi yazılarında açıklamıştır.

Uçum, “Yeni Anayasa ile başlayacak bir hukuk reformu süreci, ‘Türkiye milletinin inşa süreci'ni tamamlayıp güvence altına alabilir. Yani 'dışlayıcı ve baskıcı Türk milleti'nden 'kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye milleti'ne geçiş sürecinde Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur." demiştir.

Türkiye Yüzyılı dedikleri hedef de budur! Türk Milleti’ne dayanmayan bir Türkiye! O da şimdilik. Süreç sonunda başka isimlendirme de yapabilirler.

Gerçi Uçum, fincancı katırlarını ürkütmemek için şimdi, “Türkiye’nin her ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı Türk milleti ve Türk vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu kuşatıcı bir anayasayı ifade edebiliriz." diyor.

İyi de hani Türk Milleti dışlayıcı idi! Ne zaman kapsayıcı oldu?

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Anayasa değişikliği metnini yazanlardan Şükrü Karatepe ise daha açık konuştu!

Karatepe demokratik ülkelerin anayasasında "başlangıç" kısmı bulunmadığını öne sürerek Yeni anayasada bu bölüm bulunacaksa da insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünü vurgulayan küçük bir paragraf bulunabileceğini ifade etti. Başlangıç kısmı, Karatepe’yi hep rahatsız etmiştir. Öyle ki, Kayseri Belediye Başkanı iken 10 Kasım 1996'da katıldığı Atatürk'ü anma töreninden sonra, "İçim kan ağlayarak, bugünkü törenlere katıldım. Bu düzen değişmeli... Bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin" demişti.

Konuyla ilgili son sempozyumun oturumlarından birine başkanlık yapan Ayşenur Bahçekapılı da AKP grup başkanvekiliyken "Anayasayı değiştireceğiz ve vatandaşlıktaki Türklük tanımını kaldıracağız. Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek ve üst kimlik olarak ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım'' diyecek. İşte bu, sorunu çözer" demişti.

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CHP, MHP ve İYİ Parti, AKP’nin son Anayasa girişimi hakkında, bu yazıyı bitirdiğim ana kadar bir görüş açıklamadı!

Görüş açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Türlü yemeği çeşitli olur. Türk Milleti, Türk Milletidir. Çeşidi olmaz. ‘Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan anayasa yapacağız’ demek ‘Türk Milletini dağıtacağız’ demektir.” diye bir mesaj yayınladı.

Türlü veya aşure...

Özdağ, Ruhat Mengi’ye yaptığı açıklamada da “Anayasa'nın tamamı yürürlükten kalktığı zaman ilk dört maddeyi de kaldırıyorsunuz... ‘Değiştirilemez’ hükmünü de işlevsiz hale getiriyorsunuz.” dedi.

Durum budur!