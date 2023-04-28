Hanımeli bitkisi sindirime iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Sindirime iyi gelen hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SİNDİRİM NEDİR?

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetleri yerine getirmek için gerekli olan enerjiyi sindirim yoluyla üretir. Sindirim, hücre içi ve hücre dışı gerçekleşebilir. Peki hücre içi sindirim nedir? Hücre içi sindirim, hücrelerin besinleri içlerine alarak parçalanmasıdır (1). Hücre dışı sindirim ise insanlarda gerçekleşen sindirimin tam olarak ifadesidir. İnsan vücudu enerji eldesi için besinlerden elde edilen besin öğelerine ihtiyaç duyar. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddeleri, sindirim işleminden geçer (2). Sindirim, sindirim sistemini oluşturan organlar yolu ile enzimler, su ve kas hareketleri ile gerçekleşir. Sindirim sistemi besin öğelerini sindirir ve sindirilemeyen atıkların vücuttan atılmasını sağlar. Bu işlemler sırasında vücut için ihtiyaç duyulan besin öğeleri emilerek kullanılmak üzere kana karışır. Vücut için büyük öneme sahip olan sindirim kısaca tüm yiyeceklerin vücudun kullanabileceği kadar küçük boyutlara ayrılması olarak açıklanabilir.

HANIMELİ BİTKİSİ NEDİR?

Hanımeligillerin örneği olan, ilkbaharda güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisidir. Çiçekleri, kabuğu ve yaprakları kullanılır. 100 kadar türü vardır.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Çay: Hanımeli çiçekleri kurutulur. Kuruyan çiçekler sıcak su ile buluştuğunda şifalı bir çay oluşur. Bu çay sayesinde tepeden tırnağa yenilenebilirsiniz. Hanımeli çayını uykudan önce bir fincan içerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

Losyon: Hanımeli çiçeğinden alınan yağ, çeşitli cilt bakım maskelerine eklendiğinde vücut losyonu olarak kullanılır. Dilerseniz kendiniz de çiçeği sıkıp özünü alabilirsiniz. İsterseniz kozmetik firmalarından hanımeli çiçeği yağını temin edebilirsiniz.

Parfüm: Hanımeli çiçeği yağını evinizi temizlerken kullandığınız suya eklerseniz, evinizde ferahlatıcı bir koku oluşturabilirsiniz.

Gargara: Hanımeli çiçekleri bir bardak suda kaynatılır. Kaynayan su soğuması için dinlendirilir. Soğuyan su ile gargara yapılır ve tükürülür. Bu uygulama düzenli şekilde devam ettiğinde ağız içinde oluşan kötü koku önlenir.

Ağrı Kesici: Hanımeli çiçeğini ağrı kesici olarak kullanmak istediğinizde, yağını diz ve eklemlerinize sürebilirsiniz. Dilerseniz bir miktar suda çiçekleri kaynatıp ılıdıktan sonra diz ve bacaklarınıza sürüp romatizma ağrılarını sona erdirebilirsiniz.