Hankendi’de çok sayıda bombalı tuzak ve patlayıcı madde bulundu

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından ortak yayımlanan açıklamada, Karabağ bölgesinde Hankendi şehrindeki bazı binalarda çok sayıda bombalı tuzak bulunduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA
Hankendi’de çok sayıda bombalı tuzak ve patlayıcı madde bulundu

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin bazı binalara el yapımı bomba ve patlayıcı maddeler yerleştirdiği ortaya çıktı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan ortak açıklamada, Hankendi’deki idari binalarda yapılan incelemelerde, silahlı Ermeni güçler tarafından yerleştirilen bombalı tuzak, patlayıcı maddeler ve silahların tespit edildiği belirtildi. Hankendi’deki binaların bodrum katındaki odalarında, perde arkasında, askeri yeleklerin ceplerinde ve bulunan botlarda bomba düzeneklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Ayrıca yüksekten patlayarak geniş alanı etkileyen havan mermileri, kasetli bombalar ve VOQ-17 bombalarından oluşan el yapımı patlayıcılar da bulundu. Tespit edilen tuzaklar çalışanlarımız tarafından etkisiz hale getirilerek bu alanların güvenliği sağlandı” ifadelerine yer verildi.
ANAMA personeli tarafından Hankendi’de yapılan çalışmalarda şehrin girişindeki borulara yerleştirilmiş el bombalı patlayıcı düzeneklerin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

aw042923-06.jpg

AZERBAYCAN’IN TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ilk görüşmeyi 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, ikinci görüşmeyi 25 Eylül’de Karabağ'daki Hocalı’da, üçüncü görüşme ise 29 Eylül’de yine Yevlah’ta gerçekleştirmişti.

aw042923-02.jpg

ERMENİLER KENDİ İSTEKLERİYLE BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan'a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu. Gönüllü olarak Karabağ'dan ayrılan Ermeniler, otobüs ve özel araçlarla Ermenistan'a geçiş yapıyor.

aw042923-03.jpg

aw042923-04.jpg

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
400 mağdur isyan etti. 1 daireyi 10 kişiye satmış Gündem
400 mağdur isyan etti. 1 daireyi 10 kişiye satmış
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü Gündem
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Gündem
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı Gündem
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı Magazin
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda Gündem
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda