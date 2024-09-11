Esenyurt’ta haraç dehşeti! 3’üncü kez kurşun yağmuruna tuttular

Olay, gece saat 12.13 sıralarında Esenyurt’un Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kripto para ticareti yapan işletme daha önce iki gün üst üste saldırıya uğramıştı. Haraç talep eden saldırganlar, istediklerini alamayınca aynı dükkana tekrar saldırdı. Motosikletle gelen maskeli iki kişi, çevredekilere "Baskın var, çekilin!" diye bağırdıktan sonra dükkanı ateş altına aldı. Açılan ateş sonucu iş yerine 11 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

“MERMİLER KAFAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ, KENDİMİ YERE ATTIM”

Çevrede bulunan bir vatandaş, saldırganların dükkana ateş açmadan önce "Baskın var, çekilin!" diye bağırdığını belirterek, "İki kişi motosikletle geldi. Biri kar maskesi, diğeri ise kask takmıştı. Motosikletin üzerinde plaka yoktu. Ansızın karşımıza çıktılar ve ‘baskın’ diye bağırdılar. O sırada arkadaşlarımla sohbet ediyorduk, herkes bir anda kaçışmaya başladı. Ben ne yapacağımı bilemedim, bana kenara çekilmemi söyledi. O anki refleksle kendimi yere attım. Mermiler kafamın üzerinden uçtu. Kaç el ateş edildiğini anlayamadım, her şey bir anda olup bitti. Önce şaka sandım ama gerçekmiş. Canımızı zor kurtardık, o anı kelimelerle anlatmak çok zor. Şoktayım, ekmeğimizin peşindeyiz ama her şey bir anda oldu" dedi.

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“SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA ŞOKA GİRDİK, KONUŞAMIYORUM”

Saldırı sırasında arkadaşlarıyla sohbet eden başka bir vatandaş ise, “Köşede arkadaşlarla sohbet ediyorduk, bir anda motosikletle iki kişi geldi. ‘Çekilin’ diye bağırdılar. Önce şaka yapıyorlar sandım ama bir anda uzun namlulu bir silah çıkardılar. ‘Çekilin’ dedikten sonra ne olduğunu anlayamadık, silah seslerini duyunca kaçtık. Camlara kurşunlar isabet etmişti. Çok şaşırdık, şoka girdik. Hâlâ konuşmakta zorlanıyorum. Orada insanlar da olabilirdi, bu kadar insanın içinde silah çekmek çok sorumsuzca” diye konuştu.

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