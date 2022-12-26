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Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde seyir halindeki tır, bir elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, vatandaşların kaza sonrasında yaralıya kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:36
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Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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Kaza, saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 34 PIN 17 plakalı tır, elektrikli bisiklet sürücüsü Şahin Bozkurt’a arkadan çarptı.

Kazada kafasına aldığı darbeyle yere savrulan Bozkurt, ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar bir vatandaş, Bozkurt’a kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralının yerde hareketsiz şekilde yattığı o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. (AA)

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