Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde üzerinden traktör geçen 73 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kaldı

Olay, Salihli’ye bağlı Gökköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özen (73) ikametinin önündeki park halindeki çalışır vaziyetteki 45 SC 4768 plakalı traktörün arka kısmına yem yüklemeye başladı.

Traktör aniden hareket edince, durdurmak için traktörün üstüne çıkmaya çalışan Özen, dengesini kaybedip düştü.

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Bu sırada traktörün sol tekerinin altında kalan Özen ağır yaralandı. Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özen, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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