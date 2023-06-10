Harvard Matematik mezunu 18 sene yakalanmayan seri katil ‘Unabomber’ hücresinde ölü bulundu!

ABD'de 18 yıl boyunca bombalı saldırılar düzenleyen ve "Unabomber" olarak tanınan Ted Kaczynski, 81 yaşında hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

Harvard Matematik mezunu 18 sene yakalanmayan seri katil ‘Unabomber’ hücresinde ölü bulundu!

Federal Cezaevleri Bürosu, Cumartesi sabahı saat 12:25 civarında Kuzey Karolina'daki Federal Tıp Merkezi'nde kalan Kaczynski'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaczynski, 1942 doğumlu bir matematik dehasıydı. Harvard ve Michigan Üniversitelerinden mezun oldu ve Berkeley Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalıştı. Ancak 1971 yılında şehir hayatından bıkarak Montana'da bir kulübeye yerleşti.

Kaczynski, 1978-1995 yılları arasında teknolojiye karşı nefretini dile getiren manifestolar yazdı ve açıldığında patlayan mektup bombaları gönderdi. Bombalı saldırılarında üç kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

FBI, Kaczynski'yi yakalamak için büyük bir operasyon başlattı. Ancak onu ele veren kardeşi David oldu. David, kardeşinin yazdığı manifestoların gazetelerde yayınlanmasından sonra şüphelenerek FBI'a başvurdu.

Kaczynski, 1996 yılında yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede paranoid şizofreni teşhisi konuldu.

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