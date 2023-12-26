Hasadı başladı yılda 2 kez ürün alınıyor. Ciddi gelir sağlıyor

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinin bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde kış ayının en sevilen meyvesi portakal hasadı Aralık ayı başında yapılmaya başlandı. Ülke genelinde üretilen yaklaşık 1 milyon 300 bin ton portakalın yarısının Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki bahçelerde yetiştirildiği belirtildi. Diğer illerde olduğu gibi Mersin'de de onlarca dönüm bahçede yetiştirilen farklı cins portakalların bahçede 5 TL’den satıldığı belirtildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde de yaklaşık 200 dönüm alanda 8 farklı cins portakal üretimi yapılarak, Ar-Ge çalışması yapıldığı ifade edildi.

"650 BİN TON ÜRETİM YAPILDI"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, turunçgillerde erkencilik, geççilik, çekirdeksizlik, meyve et rengi gibi özellikleri ön plana tutularak Ar-Ge çalışmaları yapıldığını söyledi.

Ülke genelinde 1 milyon 300 bin ton civarında portakal üretimi yapıldığının altını çizen Ünlü, "Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde 650 bin ton civarında üretim yapılmaktadır. Bizim genel olarak yerli çeşitlerimiz olduğu gibi geçmiş yıllarda yurt dışından getirilmiş çeşitlerle de üretim yapılıyor. Ağırlıklı olarak sofralık 10, 11 çeşit üretiliyor. Aralık ayında hasat başlarken, Mayıs ayının ortalarına kadar devam eder" dedi.

FAYDALARI NELERDİR?

Çiftçiye ciddi bir gelir getiren portakalın faydaları ise sayılmakla bitmiyor.

Kabuğu ayrı meyvesi ayrı fayda sağlayan portakal, bağışıklık sistemini destekleyerek indirim sistemini düzenler. Kalbi korur, kansere iyi gelir. Kansızlığa iyi gelerek demir emilimini artırır ve cildi koruyarak yaşlanmayı geciktirir.

Kabuğu ise dişlerin beyazlamasında en önemli etkenlerden biridir. Hücreleri yenileyerek metabolizmayı hızlandırır. Yüksek kolesterolü düşürmesi ile bilinir. Uzmanlar kaynatılıp çay yapılmasını önerir.