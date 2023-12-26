Kanser dinamiti besinler

Uzmanlar, özellikle kanser düşmanı besinleri sıklıkla ve bolca tüketmek gerektiğinin altını çiziyor. İşte Kanseri bombalayan 10 doğal besin…

Domates

Likopen açısından zengini. Likopen, pankreas ve bağırsak kanserini önlüyor.



Kayısı

Hücrelere zarar veren moleküllerin etkisini yok ediyor, kanser hücreleriyle savaşıyor.

Tahıllar

Buğday, Arpa, mısır, yulaf gibi tahıllar kanserojen maddelerin vücuttan atılması hızlandırıyor. Özellikle bağırsak kanseriyle savaşıyor.

Fındık

Kalp krizine karşı koruyucu. E vitamini açısından zengin. Her gün yenilen bir avuç fındık kanserin önünü kesiyor yüzdeki kırışıklıkları yok ediyor.

Mercimek

Lifli özelliği kandaki kolesterol oranını düşürüyor. Özellikle diyabet ve kalp hastaları için yararlı.

Zeytinyağı

Antioksidan özelliği ve E vitamini açısından da zengin, erken yaşlanmanın önüne geçiyor, kanseri önlüyor.

Soğan

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçeriğindeki sülfür ve allicin, mide ve bağırsak kanserine savaş açıyor.



Şeftali

C vitamini ihtiyacının % 50’sini karşılıyor, kansere ve kalp krizine karşı koruyucu.

Fasulye

C vitamini ve betakaroten gibi kalp hastalığı ve kanseri önleyen antioksidanlar bakımından tam bir şifa kaynağı.



Pancar

Demir ve folik asit açısından zengin. Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.



