Hasarlı evdeki avizeleri çalan hırsız yakalandı

Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı evinin içinde tanımadığı 1 şahsı gören ev sahibinin dikkati, hasarlı evlerden hırsızlık yapan 1 şahsı yakalattı. Hırsızın evdeki avizeleri de çaldığı belirtildi.

Hasarlı evdeki avizeleri çalan hırsız yakalandı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Kırıkhan ilçesinde de hasarlı konutların yıkımı devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi, Elif Sitesinde evi bulunan 1 vatandaş, ağır hasarlı evinin içerisinde tanımadığı 1 şahsı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ev sahibi, şahıslara kim oldukları sorduğundaysa şahıslar binanın hurdasını aldıklarını söylediler. Durumdan şüphelenen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın binadan hırsızlık yaptığını tespit etti. İncelemede şüpheli şahsın; demir korkulukları ve avizeleri çaldığı tespit edildi.
Şahsın, emniyetteki üst aramasındaysa üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

aw924991-01.jpg

aw924991-02.jpg

aw924991-03.jpg

aw924991-04.jpg

aw924991-05.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Eşinin haberi olmadan bunu yapanlar yandı. Yargıtay kararını verdi Güncel
Eşinin haberi olmadan bunu yapanlar yandı. Yargıtay kararını verdi
5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi Güncel
5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı Ekonomi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı
Beşiktaş yeni transferi açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferi açıkladı
Tatile giden İstanbullular dikkat! Güncel
Tatile giden İstanbullular dikkat!
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı Güncel
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü Spor
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü