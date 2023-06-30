Hasarlı evdeki avizeleri çalan hırsız yakalandı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Kırıkhan ilçesinde de hasarlı konutların yıkımı devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi, Elif Sitesinde evi bulunan 1 vatandaş, ağır hasarlı evinin içerisinde tanımadığı 1 şahsı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ev sahibi, şahıslara kim oldukları sorduğundaysa şahıslar binanın hurdasını aldıklarını söylediler. Durumdan şüphelenen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın binadan hırsızlık yaptığını tespit etti. İncelemede şüpheli şahsın; demir korkulukları ve avizeleri çaldığı tespit edildi.

Şahsın, emniyetteki üst aramasındaysa üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.