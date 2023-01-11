﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Yayınlanan karar ile beraber Yaylada 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 binanın tahliyesi yapılarak iş makineleri eşliğinde yıkıldı. (İHA)
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