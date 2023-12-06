Hasta yakını kadın doktora saldırdı

Bir hasta yakını Gaziantep Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktordan görmediği bir hasta için ilaç yazmasını istedi. Doktor, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylediğinde doktora saldırdı.
06 Aralık 2023 Çarşamba
Bir hasta yakını Gaziantep Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktordan görmediği bir hasta için ilaç yazmasını istedi. Doktor, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylediğinde doktora saldırdı.
Bir hasta yakını Gaziantep Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktordan görmediği bir hasta için ilaç yazmasını istedi. Doktor, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylediğinde doktora saldırdı.