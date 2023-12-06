Hasta yakını kadın doktora saldırdı

Bir hasta yakını Gaziantep Şehitkamil Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktordan görmediği bir hasta için ilaç yazmasını istedi. Doktor, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylediğinde doktora saldırdı.