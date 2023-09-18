Hasta yakını polis, güvenliklere ve polislere saldırdı

Sivas’ta biri polis 3 hasta yakını, güvenlik görevlerlerine ve polislere saldırdı. Hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Hasta yakını polis, güvenliklere ve polislere saldırdı

Sivas Numune Hastanesinde 15 Eylül günü saat 21.00 sıralarında, yoğun bakım servisinde yatan ve entübe olan annesi için hastaneye giden polis memuru Y.P, kardeşi T.P ve yakınları B.K ile hastane güvenlik personeli arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. O sırada hastanede başka bir olay için bulunan polis ekipleri meslektaşlarını sakinleştirmek için kavgaya müdahale etmek istedi.

POLİSLERE DE SALDIRDILAR

Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Büyüyen tartışma sonrası polis memuru ve diğer hasta yakınları kavgaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

T.P. isimli hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru Y.P soruşturma çerçevesinde açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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