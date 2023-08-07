"Hastamız var" diyerek aldıkları araçla hırsızlık yaptılar

Samsun'da 2 kişi, 'hastayı hastaneye götürme' bahanesiyle emanet olarak aldıkları araçla 2 ayrı mahalleden motosiklet çaldı. Bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
"Hastamız var" diyerek aldıkları araçla hırsızlık yaptılar

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar ve Esenevler mahallelerinden 2 adet motosiklet araca yüklenerek çalındı.

Olay polis haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili K.O.'yu (37) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Söz konusu şahısların bir arkadaşları aracılığıyla hastaları olduğunu ileri sürüp 'hastayı hastaneye götürme' bahanesiyle emanet aldıkları hafif ticari araçla çaldıkları motosikletleri yükleyip götürdükleri ortaya çıktı.
Tahkikat devam ediyor.

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