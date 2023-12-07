Hastane bahçesinde korkunç olay: Alnından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs, alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

KAYNAK: İHA
Hastane bahçesinde korkunç olay: Alnından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hastanenin bahçesinde alnından vurularak öldürülmüş halde bir ceset bulundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü.

Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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