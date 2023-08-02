Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devlet hastanesi’ne ameliyat olmak için gelen bir hastanın kamyonetini farlarından teybine kadar soydular.

Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular

Kemal Özgüler - Balıkesir

Geçtiğimiz hafta Edremit Devlet Hastanesi’ne bir sağlık sorunu için başvuran hasta A.D.’nin ameliyat edilmesine karar verildi.

Cuma gününe ameliyat tarihi alan ve yatış yapmak için hastaneye kamyonetiyle gelerek aracını hastanenin otoparkına bırakan A.D., yatışı yapılarak ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından bir gece hastanede yatan A.D., ertesi gün taburcu edildi. Evine gitmek üzere hastaneden çıkan talihsiz hasta, otoparkta karşılaştığı manzara ile şok yaşadı.

Hastanenin otoparkına giren A.D. kamyonetinin farları da dahil olmak üzere tüm iç ve dış elektronik aksamının sökülmüş olduğunu gördü. Derhal hastanenin güvenlik birimine başvuran A.D., hastanenin otoparkını gören kamera olmadığı yanıtını aldı.

ÇALINAN MALZEMENİN DEĞERİ 6 BİN LİRA

Aracı o halde bırakarak evine dönen hasta A.D.,nekahat dönemini atlattıktan sonra Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu. Aracın incelenmesi sonucu çalınan malzemelerin işçilik masrafı hariç 6 bin lira tuttuğu öğrenildi.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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