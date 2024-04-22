Hastane penceresinde mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir güvercinin ayağının hastane penceresine sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye aracının merdiveniyle pencereye çıkan bir itfaiye eri, güvercini sıkıştığı yerden özgür bırakarak aşağıya indirdi. Ancak kuşun bir ayağının koptuğu ve kanadından yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan güvercin, tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.