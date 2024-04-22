Hastane penceresinde mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: AA
Hastane penceresinde mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Çorum'da hastane penceresine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir güvercinin ayağının hastane penceresine sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye aracının merdiveniyle pencereye çıkan bir itfaiye eri, güvercini sıkıştığı yerden özgür bırakarak aşağıya indirdi. Ancak kuşun bir ayağının koptuğu ve kanadından yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan güvercin, tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Son Haberler
Destici'den ‘erken seçim’ çıkışı: Tarih verdi Gündem
Destici'den ‘erken seçim’ çıkışı: Tarih verdi
Tramvayların önüne hava yastığı montajı yapılacak Video
Tramvayların önüne hava yastığı montajı yapılacak
Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı Spor
Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı
Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor Teknoloji
Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor
Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi Gündem
Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi
Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu Spor
Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu
Yunus Emre Enstitüsü, Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini gerçekleştirdi Kültür Sanat
Yunus Emre Enstitüsü, Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini gerçekleştirdi