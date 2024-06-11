Hastanede iğrenç tuzak. 15 yaşındaki kız idrar tahlili için tuvalete gidince fotoğrafı çekildi. Bunu yapan bakın kim çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hastanede iğrenç tuzak. 15 yaşındaki kız idrar tahlili için tuvalete gidince fotoğrafı çekildi. Bunu yapan bakın kim çıktı

15 yaşındaki kız, hastane tuvaletinde tacize uğradı. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kız telefona vurunca sapığı hastanedeki su tesisatı personeli H.Y. olduğu ortaya çıktı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayı duyanlar 'bunu da gördük' dedi.

Acil serviste tedavi gören 15 yaşındaki B.Ş., idrar tahlili için tuvalete girdiğinde karşılaştığı korkunç manzara ile adeta dehşete düştü. Tuvalete girer girmez kapının altından kendisini fotoğraflayan birinin olduğunu fark eden genç kız, hemen telefona vurarak kendisinin fotoğrafını çekene müdahale etti.

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TACİZCİ HASTANENİN SU TESİSATI PERSONELİ ÇIKTI

Olayın ardından hastane güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, tacizin su tesisatı personeli H.Y. (25) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra adli makamlara sevk etti. Mahkemede suçlu bulunan H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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