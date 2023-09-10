Hastanede sıra beklemek istemeyince "önceliğim var" diyerek öne geçti. Doktor kabul etmeyince "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi

Gaziosmanpaşa'da, epilepsi rahatsızlığı nedeniyle rapor almak için hastaneye giden Soner K., doktorla tartıştı. Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hak ediyorsunuz dayağı" diye bağırdı.

KAYNAK: DHA
Hastanede sıra beklemek istemeyince "önceliğim var" diyerek öne geçti. Doktor kabul etmeyince "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Yüzde 52 epilepsi hastası olan Soner K., rahatsızlığı nedeniyle rapor almak için hastanenin acil servisine gitti. Kayıt yaptıran Soner K., rahatsızlığından dolayı önceliğin kendisinde olduğunu belirtti ve doktor Merve B.'nin yanına gitti.

“SİZİ BOŞUNA DÖVMÜYORLAR HAK EDİYORSUNUZ DAYAĞI”

İddialara göre doktor Merve B., Soner K.'ye dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Soner K., doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hak ediyorsunuz dayağı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine doktor Merve B. odasından çıkarak, Soner K.'ye, "Sana diyorum kim dayağı hak ediyor? Nefes alamıyorum. Gel döv. Hadi vursana" diyerek tepki gösterdi.

“SEN KİMSİN?”

Olay sırasında hastanede bulunan polis memuru duruma müdahale etti. Soner K., koridorda sıranın kendisine gelmesini bekledi. Merve B.'nin, Soner K.'ye "Git buradan" demesi üzerine bu kez tartışma yeniden başladı. Soner K., "Sen kimsin?" diyerek cevap verdi ve odaya girerek iddiaya göre, doktorun üzerine yürümeye çalıştı.

Hastanenin güvenlik görevlileri ise, olaya müdahale ederek Soner K.'yi acil servisten çıkardı ardından da başka bir odaya aldı.

İFADESİNDE "SİNİRLENDİM" DEDİ

Olayın hemen ardından Soner K., polis merkezine giderek, Merve B.'den şikayetçi oldu. Olaya ait kamera görüntüleri incelediğinde müşteki Soner K., şüpheli sıfatıyla mahkemeye çıktı.

Soner K., mahkemede verdiği ifadesinde, epilepsi hastası olduğu için hastanede önceliği olduğunu, doktorun 'Dışarı çık' demesi üzerine sinirlenerek, "Sizi boşuna dövmüyorlar" dediğini, doktora yönelik tehdit edici söz kullanmadığını söyledi.

SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

"Kadına karşı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

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