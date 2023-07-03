Hastaneler mikrop saçıyor. Sağlıkçılar korkarak çalışıyor. Depremi yaşayan Hatay’da sağlık krizi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın hazırladığı rapora göre; Depremi yaşayan Hatay’da sağlık krizi yaşanıyor. Bu olay sonrasında, “Hastaneler mikrop saçıyor. Sağlıkçılar korkarak çalışıyor” yorumu yapıldı.

Hastaneler mikrop saçıyor. Sağlıkçılar korkarak çalışıyor. Depremi yaşayan Hatay’da sağlık krizi

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Bölgede hâlâ barınma, temiz su ve gıda yoksunluğu gibi başlıca sorunlar güncelliğini korumaya devam ettiriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Hatay’daki sağlık kurumlarının faaliyetleri ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını anlatan bir rapor hazırladığı bildirildi.

Depremden sonra hastanelerde bir yoksunluk durumu olduğuna vurgu yapılan raporda sağlık hizmetinin etkili bir biçimde verilemediği vurgulandı.

"SAĞLIK EKİPMANLARI HER ZAMAN ÇALIŞMIYOR"

Raporda, Defne Devlet Hastanesi’ndeki sorunlar şu ifadelerle anlatıldı:

“Defne Devlet Hastanesi’nde acil giriş alanı yok, bekleme salonu yok, yoğun bakım ünitesi yok. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor, bu nedenle sağlık ekipmanları her zaman çalışmıyor. Bu kurum hastaneden ziyade yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerini (ayakta teşhis ve tedavi) verebiliyor.”

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN KANSERE YAKALANMASINA NEDEN OLABİLİR”

Bölgede kurulan sahra hastaneleriyle ilgili de eksikliklere vurgu yapılan raporda, “Sahra hastanelerinde de hijyen sorunları had safhada. Sahra hastanelerinin bazılarında acil laboratuvarı yok. Amaliyathanelerde sterilizasyon sorunu var. Röntgen biriminde yalıtım sorunu var bu da ilerleyen süreçte sağlık emekçilerinin kansere yakalanmasına neden olabilir” denildi.

Samandağ Devlet Hastanesi’ndeki eksikliklere de dikkat çekilen raporda, “Hastanede kardiyoloji ve nöroloji uzmanı yok. MR cihazı ve anjio ünitesi yok. Laboratuvar çalışsa da deprem öncesi tetkiklerin tümü yapılamıyor. İkinci basamak yoğun bakım yok. Çalışan sağlığı açısından birçok problem var. Ortopedi odasının havalandırması olmadığı ve söz konusu odada pansuman yapıldığı için bu durum çalışanların sağlığını tehdit ediyor. Pansuman yapılan hastalar da enfeksiyon riskiyle karşı karşıya. Etkili bir sağlık hizmeti verilemiyor” denildi.

"EK MESAİ ÜCRETİ ÖDENMEDİ"

Rapor sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin de çarpıcı detaylar içeriyor.
Depremden sonra karar mekanizmasının işlemez hale geldiğine vurgu yapılan raporda, “Kentte nitelikli sağlık emekçileri var ancak çalışanlar uygun bir çalışma çizelgesiyle hizmet vermeye yönlendirilmiyor. Sağlık emekçileri ile sorunlar ve çözüm üzerine konuşulmuyor, sürece dahil edilmiyorlar. Ayrıca ödemeler konusunda sağlık emekçilerine ayrıcalık tanınmadı, ödeme tavandan değil ortalamadan verildi, ek mesai ücreti ödenmedi.” ifadeleri yer aldı.

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