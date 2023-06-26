Kanser hastaları için hayati önem taşıyan cihaz arızalandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Radyoterapi Ünitesi'nde kanser hastaları için hayati önem taşıyan radyoterapi cihazının sürekli arızalanması hastaları mağdur etti.

Samsun ve çevre illerden gelen hastaların tedavi aldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Radyoterapi Ünitesi'ndeki radyoterapi cihazı arıza yaptı. Tümörü yok etmek, çoğalmasını durdurmak, kişiyi operasyona hazır hale getirmek ya da tümör oluşumunu engellemek amacıyla yüksek enerjili ışınlar kullanılarak yapılan tedavi yöntemi için kullanılan radyoterapi cihazı, sabah saatlerinde arızalandı. Cihazın sürekli arıza yaptığı ve kanser hastalarının bu konuda mağdur olduğu ileri sürüldü.

'TEKNİK EKİPLER ÇALIŞMALARINI YAPIYOR'

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, yaşanan arızadan dolayı hastaların mağduriyetlerinin en kısa süre giderileceğini belirterek, "Bugün, sabah saatlerinde, onkoloji kliniğimizde bulunan bir radyoterapi cihazımız arızalandı. Arızalanan cihaz ile ilgili yetkili teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Bugün yaşanan arıza cihazın anlık verdiği bir arızadır. Bu tarz cihazlar, elektronik aksama sahip oldukları için zaman zaman arızalanabiliyor. Arızalanan cihaz için randevusu olan ve bundan etkilenen hastalarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. Bu noktada arıza gün içinde giderildiğinde hastalarımız tedavilerini alacaktır. Şehir dışından gelen hastamız var ise onlarla ilgili de tedbirimizi hızlı bir şekilde alacak ve mağduriyetlerini gidereceğiz" diye konuştu.