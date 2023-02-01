Grip şikayetiyle hastaneye giden futbolcunun iki ayağını kestiler

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’nin amatör takımlarından Wellington Phoenix’te forma giyen 21 yaşındaki Levi Dewey, grip şikayetiyle hastaneye gitti. Çoklu organ yetmezliği geçirdiği anlaşıldı.

Levi'nin ailesine hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 30 olduğu söylendi. Başka çare kalmayınca Dewey Levi’nin iki bacağı diz altından kesildi.

ameliyatın ardından protezler için gereken 10 bin sterlin için yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardım parası 80 bin streline ulaştı.

İyileşme sürecinin ardından Levi, uygun protezlerle yürümeye başlayacak. Kalan yardım paraları ise ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için kullanılacak.