9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanlar şaşkın. İkinci grip dalgası

Sonbahar-kış döneminde ikinci kez görülen grip dalgası İspanya'da paniğe neden oldu. Uzmanlar uyardı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:17
Takip Et

İkinci grip dalgası

Uzmanlar şaşkın. İkinci grip dalgası
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; İspanya'da sonbahar-kış döneminde ikinci kez görülen grip dalgası, uzmanlar tarafından solunum virüslerinde alışık olunmayan bir durum olarak yorumlandı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü, grip B dalgasıyla ilgili yayımladığı raporda, normalde ilkbahara doğru azalması beklenen grip vakalarının şu anda sık görülmesinin ve bir sonbahar-kış dönemi içinde iki kez grip dalgası çıkmasının "olağan dışılığına" dikkati çekti.

Ülkede kasım-aralık ayında görülen "grip A" dalgasından sonra şubat ayından itibaren "grip B" dalgası başladı.
Verilere göre, 20-26 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişiden 258'inde grip vakası görüldüğü, şubat ortasında bu sayının 270 olduğu bilgisi paylaşıldı.

HIZLA YÜKSELDİ

İspanyol basını da alışılmışın dışında görülen grip vakaları için “Son aylarda eğer ateşin yoksa, burnun akmıyorsa ve öksürüğün yoksa şanslısın” diye yazdı.
Grip B dalgasının İspanya'dakine benzer şekilde Fransa'da da yüksek düzeyde olduğu bildirildi.

Uzmanlar, Kovid-19'dan dolayı alınan önlemlerin etkisiyle vücut direncinin diğer virüslere karşı düştüğünü belirterek, “Kovid-19 bağışıklık sistemini etkiledi, bu bilimsel olarak tanımlanan bir bulgu. Bu da bizi her türlü solunum hastalığına daha yatkın hale getiriyor. Bu ikinci dalga birlikte yaşamın tekrar eskiye dönmesiyle birlikte hızla yükseldi” görüşünü savundu.

Grip B dalgasının özellikle 15 yaş altı çocuklarda görüldüğü ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.