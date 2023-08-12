Hastasını şarkıyla böyle taburcu etti

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk'ün serviste zatürre tedavisi gören hastası iyileşti. Serviste ilgilendiği hastasını ziyaret eden Öztürk, şarkı söyleyerek hastasını uğurladı. Hastasının iyileşme sevincine ortak olduğunu aktaran Öztürk, buna diğer sağlık çalışanları, hemşireler ve hastaların da ortak olduğunu söyleyerek, “Hastam öksürük şikâyetiyle başvuruda bulundu ve zatürre tanısı konuldu. Bir haftalık tedavinin ardından da hastamız taburcu oldu. Taburcu olmanın sevincini Türk Sanat Müziği okuyarak gösteren hastaya ben de eşlik ettim” dedi.

“SAĞLIK, BEDEN VE RUHEN İYİLİK HALİDİR”

Dr. Öztürk, “İbn-i Sina'nın yolundan giden hekimler olarak 'akıl ve ruh bileşeninin' sağlıkta önemine inanıyoruz. İyi bir musiki ve sevdiği ortamda olan hasta yaşadığı duruma da kolaylıkla tepki veriyor. Biz de hekim olarak onların taleplerini yerine getirerek tedavilerini sürdürüyoruz. Taburcu olan hasta kadar hepimiz mutlu olduk. Ne mutlu bize” diye konuştu.

