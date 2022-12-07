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Hastaysanız bu üç besinden hemen uzaklaşın

Mevsim kış, havalar soğudu hastalıklar arttı. Hastalıktan kurtulmanın en başta yapılması gerekeni güzelce bir dinlenmek. Ama bazı besin maddelerinden de mutlaka uzak durmak gerekiyor. İşte o besin maddelerinden en önemli üçü…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 17:50
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Hastaysanız bu üç besinden uzak durun

Hastaysanız bu üç besinden hemen uzaklaşın
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Mevsim kış, havalar soğudu hastalıklar arttı. Hastalıktan kurtulmanın en başta yapılması gerekeni güzelce bir dinlenmek. Ama bazı besin maddelerinden de mutlaka uzak durmak gerekiyor. İşte o besin maddelerinden en önemli üçü…

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN KAÇIN

Rafine karbonhidratlar hızlıca şekere dönüştüğü için kan şekerini yükseltiyor. Böyle olunca mücadele direnciniz azalıyor. Özellikle kraker den uzak durun.

ASİTLİ İÇECEKLERİ ASLA KULLANMAYIN

Asitli içecekler ve meyve suları yerine kesinlikle zencefilli çayı tercih edin. Böl miktarda suyu da asla ihmal etmeyin

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

Süt ürünleri hem protein kaynağı hem de içerdiği D vitamini enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler ise bağırsaklarınızda bulunan yararlı bakterileri de destekler.Bazı insanlarda süt ürünleri tüketimine bağlı olarak boğazda olan mukozada kalınlaşma meydana gelebiliyor. Hastayken süt ürünleri tükettiğinizde böyle bir hisse kapılıyorsanız, süt ürünlerinin tüketimini kesebilirsiniz. 

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