Hata yapan çocuklarınıza bunları asla yapmayın

Çocuklarınızın hatalarınıza tepki göstermeniz gayet doğaldır. Ancak o tepkiyi verirken etkileriyle de karşılaşacağınızı asla unutmayın. İşte çocuklarınıza asla yapmamanız gereken davranış biçimleri...

Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, çocuklarınıza asla yapmamanız gerekenleri açıkladı ve anne babaları uyardı.

ÇOCUKLARIMIZI DİSİPLİNE ETMEK İÇİN YÖNTEMLER KULLANIRIZ

Bunun tek nedeni o sorun karşısında başa çıkmanın başka bir yolunu bulamadığınızdır. Bunu yaparken genellikle çocukluk yaşlarınızdaki öğretmenler ya da anne babanızdan öğrendiğiniz yöntemleri kullanırsınız.

ÇOCUĞUN HATALARINDAN DERS ÇIKARMAK

Hatalarla baş edebilmenin biçimi çok önemlidir. Bağırıp çağırmaya ya da eleştirmeye başlarsanız bu yanlış olur. Çocuk sizi dinler ve zihninde kendi kötü davranışları önemsiz hale gelebilir. Öyle olunca da ileride daha kötü davranışlarla karşılaşırsınız.

İŞTE KESİNLİKLE UZAK DURULMASI GEREKEN O DAVRANIŞLAR

Çocukların başarısız olmasına neden olan üç şey vardır.

Suçlama, yargılama ve kıyaslama. O tarzda kurulan cümleler geri tepecektir.

Sözgelimi; “Bunu ne biçim yapmışsın” gibi sözler ya da “İşte bak çalışmadığın için bunlar başına geldi” demek suçlamaya girer. Bu yüzden çocuklarını başkalarıyla kıyaslamayın. Her zaman pozitif disiplinle yaklaşın. Bunlar şöyle:

Herkesin hata yaptığını ve onların mükemmel olmasını beklemediğinizi anlamalarına yardımcı olun.

Yanlışları 'öğretme fırsatı' olarak görmelisiniz.



Sakin olun. Çocuğun hatasını düzeltmesine zaman tanıyın.

Çocuğun da sakinleşmesini bekleyin.

Hatasını kabul etmeye ve başkalarını suçlamak yerine sorumluluk almaya teşvikte özen gösterin.

Ceza ya da veya yargılama yapmayın.

Geçmişteki hatalarını gözüne sokmayın.

Özür dilemesi için cesaretlendirmeye yönelttin.

Sorunlarını çözmesine destek olun.

Hata yapsa bile onu çok sevdiğinizi söyleyin.