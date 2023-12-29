Uzmanlardan öksürüğe karşı mucize tavsiye

Öksürük kışın insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Uzmanlardan öksürükle ilgili mucize çözüm önerileri gelmeyi sürdürüyor.

Kışın ham bal tüketmenin öksürüğü azalttığı ve uykuyu düzelttiği uzmanlar tarafından vurgulandı.

Çocuklarda öksürüğün doğal bir çözümü olarak ham bal önerildi.

“Antibiyotiğe gerek olmayan durumlarda, ebeveynler öksürüğü nasıl geçireceklerini merak ediyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) gibi kuruluşlar, bir yaşından büyük çocuklara öksürük için ham bal verilmesini tavsiye ediyor." Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır diyerek, "Ham bal, öksürüğe karşı hem güvenli hem de ucuz bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca, bilimsel araştırmalar da ham balın öksürük belirtilerini hafiflettiğini ve uyku kalitesini artırdığını göstermektedir. Özellikle yatmadan önce alınan ham bal, hem çocukların hem de ebeveynlerin daha iyi uyumasına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise ham balın önemine dikkat çekti.

Samancı, Türkiye’nin zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olduğunu ve 8.2 milyon arı kovanıyla dünyada bal üretiminde üçüncü olduğunu söyledi.

Samancı, Muğla’dan dünyaya ihraç edilen çam balından da bahsetti.

Ham bal, insan sağlığı ve beslenmesi açısından çok değerli, ancak sahtesi de çok yapılan bir besin olduğunun altı çizildi.

Ham balın kalitesini anlamanın en önemli yollarından biri, balın saf olup olmadığına bakmak olduğu vurgulandı.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre, 45 dereceyi aşmayan sıcaklıkta işlem görmeyen ve 0,3 mm’den büyük bir filtreden geçmeyen bala ham bal dendiği bildirildi.

Polenleri koruyan ve yüksek ısıya maruz kalmayan ham bal, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin, doğal bir gıda olduğu vurgulandı.